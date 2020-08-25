Українська арбітерка Катерина Монзуль отримала призначення на півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів. Вона працюватиме на матчі між німецьким "Вольфсбургом" та іспанською "Барселоною".

Катерина Монзуль виконуватиме на грі обов’язки четвертого арбітра в інтернаціональній суддівській бригаді на чолі з угоркою Каталіною Кульчар.

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Півфінальний поєдинок жіночої Ліги чемпіонів між німецьким "Вольфсбургом" та іспанською "Барселоною" відбудеться у вівторок, 25 серпня. Команди зіграють в іспанському Сан-Себастьяні на стадіоні "Аноета" (домашній стадіон команди "Реал Сосьєдад").

До цього Катерина Монзуль була головною арбітеркою чвертьфіналу жіночої Ліги чемпіонів "Глазго" – "Баварія". Разом з нею працювали асистентки Олександра Ардашева та Марина Стрілецька.