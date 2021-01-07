Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко продолжила победную серию на турнире WTA в Абу-Даби. После того, как Бондаренко преодолела квалификацию, она выиграла первый матч основной сетки.

Ван Яфань – Екатерина Бондаренко 1:2 (3:6, 6:3, 5:7)

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В 1/16 финала опытная представительница Украины победила китаянку Ван Яфань. Об этом сообщает 24 канал.

Бондаренко выиграла первый сет, закончив партию четырьмя выигранными геймами подряд. Екатерина сделала два брейка, а также проиграла одну свою подачу.

Второй сет с аналогичным счетом выиграла Яфань.

В решающей партии Екатерина Бондаренко первой проиграла свою подачу, но после того сделала два брейка подряд.

Однако подать на матч при счете 5:3 украинка не смогла. Китаянка отыграла два гейма. Но Бондаренко таки дожала соперницу.

В 1/8 финала Бондаренко сыграет против представительницы Турции Онс Жабер.

На турнире в Абу-Даби с 1/16 финала стартуют украинки Элина Свитолина и Марта Костюк. Призовой фонд соревнований в Абу-Даби составляет свыше 550 тысяч долларов.