"Бронзу" определил фотофиниш: украинка Лузан выиграла медаль Олимпиады в гребле на каноэ
Источник:24 канал
Людмила Лузан соревновалась в финале по гребле на каноэ на Олимпиаде-2020. Украинка везет в Украину бронзовую награду.
Первая награда в Токио
Украинская спортсменка с первого места вышла в финальный заплыв на 200 метров каноэ. Людмила Лузан лишь на последних метрах вырвала награду для Украины.
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24–летняя украинка уже с первых метров шла среди лидеров – 4 место. С каждым метром Людмила добавляла в скорости и вела борьбу за представительницей Польши за бронзовую медаль. Лидерство уверенно захватила американка Невин Харрисон. Спортсменка из США стала олимпийской чемпионкой в Токио.
"Серебро" взяла каноистка из Канады Венсан-Лапуант Лоренс. А вот судьбу третьего места решил лишь фотофиниш. Борьба за награду вела украинка и полька. За несколько секунд были обнародованы окончательные результаты – Людмила Лузан стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на каноэ.
Призеры заплыва
1. Невин Харрисон (США) – 45.932
2. Венсан-Лапуант Лоренс (Канада) – 46.786
3. Людмила Лузан (Украина) – 47.034