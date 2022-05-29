На счету украинки три медали разного достоинства

Ангелина Ломачинска выступает в категории до 49 кг. Для украинки это первые награды на взрослом уровне, пишет 24 канал.

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Украинская атлетка стала лучшей в первом виде соревнований – рывка, добыв малое "золото" с результатом 80 килограммов.

Она опередила представительницу Италии Джулию Империо (79 килограммов) и испанку Марию Хименес Герво (72 килограмма).

В толчке Ангелина после третье место. Тяжелоатлетка обеспечила себе малую "бронзу", взяв вес 87 килограммов. В этот раз она уступила Империо (92 килограмма) и Хименес Герво (91 килограмма), которые опередили ее в турнирной таблице.

По итогам двух видов Ломачинская стала серебряным призером двоеборья с результатом 167 килограммов на сумму. Чемпионкой Европы стала Империо из 171 килограмм, а большую "бронзу" взяла Хименес Герво (163 килограмма).

Для представительницы Украины это первая победа на чемпионате Европы среди взрослых. До этого она получала титулы только на молодежном уровне, а на прошедшем чемпионате имела только одну малую медаль.

Что известно об атлетке

25-летняя спортсменка представляет Хмельницкую область.

В 2021 году она завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы-2021 в рывке (до 45 килограммов).

Чемпионка Европы-2018 среди молодежи (U23) в категории до 48 килограммов. Всего имеет семь медалей из молодежных Евро, из них три – золотые.

Кто из украинцев выступит на чемпионате Европы-2022 по тяжелой атлетике