На рахунку українки три медалі різного ґатунку

Ангеліна Ломачинська виступає у категорії до 49 кілограмів. Для українки це перші нагороди на дорослому рівні, пише 24 канал.

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Українська атлетка стала найкращою в першому виді змагань – ривку, здобувши мале "золото" з результатом 80 кілограмів.

Вона випередила представницю Італії Джулію Імперіо (79 кілограмів) та іспанку Марію Хіменес Ґерво (72 кілограми).

У поштовху Ангеліна послі третю сходинку. Важкоатлетка забезпечила собі малу "бронзу", взявши вагу 87 кілограмів. Цього разу вона поступилася Імперіо (92 кілограми) та Хіменес Ґерво (91 кілограми), які випередили її в турнірній таблиці.

За підсумками двох видів Ломачинська стала срібною призеркою двоборства з результатом 167 кілограми у сумі. Чемпіонкою Європи стала Імперіо з 171 кілограм, а велику "бронзу" взяла Хіменес Ґерво (163 кілограми).

Для представниці України це перша перемога на чемпіонаті Європи серед дорослих. До цього вона здобувала титули лише на молодіжному рівні, а на минулому чемпіонаті мала тільки одну малу медаль.

Що відомо про атлетку

25-річна спортсменка представляє Хмельницьку область.

У 2021 році вона здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2021 у ривку (до 45 кілограмів).

Чемпіонка Європи-2018 серед молоді (U23) в категорії до 48 кілограмів. Загалом має сім медалей з молодіжних Євро, з них три – золоті.

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