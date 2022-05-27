Предатель дважды представлял Украину на Олимпийских играх

Украинские военнослужащие получили подтвержденную информацию о том, что группа местных жителей корректирует огонь российской артиллерии. В социальных сетях опубликовано видео, снятое одним из бойцов.

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Группу задержанных мужчин выводят из подвала, и автор видео, узнав атлета, называет его по имени. Им оказался тяжеловес Геннадий Красильников, который является участником двух Олимпиад.

По информации "Цензор.НЕТ", Красильников был в группе лиц, обвиняемых в корректировке огня для российской армии.

Общественное Спорт обратилось в Федерацию тяжелой атлетики Украины (ФВАУ), где изданию подтвердили, что на видеозаписи – именно Красильников. Более того, в ФВАУ сообщили, что Красильников жил в Чугуеве.

Ранее украинский тяжеловес занимался волонтерством. В частности, в 2014 году он вывозил гражданских из зоны АТО и оказывал гуманитарную помощь, был одним из организаторов волонтерской команды "Славянское сердце".

Видео содержит ненормативную лексику

Что известно о Красильникове

45-летний экс-спортсмен – участник двух Олимпиад. Он представлял Украину на Играх в 2000-м и 2004-м.

На Играх в Афинах и Сиднее украинец соревновался в весовой категории +105 килограммов. В 2000 году он показал девятый результат, а в 2004 – четвертый.

Геннадий Красильников является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике.

Штангист-супертяжеловес дважды устанавливал национальные рекорды, один из которых до сих пор не побит.

Трудноатлет завершил карьеру в 2005 году.

С осени 2014 года Красильников перешел на тренерскую работу.

Сборная Украины по тяжелой атлетике примет участие во взрослом чемпионате Европы, который продлится с 28 мая по 5 июня 2022 года в столице Албании Тирани.

Сейчас в заявке команды на Евро-2022 – 22 тяжелоатлета, среди которых трое – в резерве. Однако максимально принять участие в чемпионате смогут всего 20: по 10 женщин и мужчин. Поэтому некоторые заявленные спортсмены не выйдут на помост.