Медальний турнір

Юлія Левченко була єдиною з українок, яка змагалась у стрибках у висоту. 24-річній легкоатлетці нарешті вдалось підійнятись на п'єдестал, повідомляє 24 канал.

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Юлія впевнено взяла перші стрибки на висоті 1.82 та 1.86 метри. А от планка на висоті 1.89 підкорилась лише з другої спроби. Цей результат став останнім для українки. Левченко не змогла перестрибнути планку на висоті 1.92.

Юлія Левченко стала другою. Переможницею французького старту стала британка Емілі Борсвік, яка з третьої спроби взяла 1.92, а от висота 1.97 легкоатлетці вже не підкорилась.

Трійку лідерів замкнула литовка Урте – 1.89. Цю висоту вона взяла з третьої спроби, тому посіла нижчу позицію, ніж українка.