Очередная медаль украинки

Юная украинская спортсменка снова взобралась на пьедестал. На этот раз уже на чемпионате мира.

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Богдана Лехман из Закарпатья расположилась на подиуме между двумя представительницами Казахстана.

Напомним, что в конце октября украинка стала чемпионкой Европы по армспорту на обе руки. Тогда Лехман привезла из Литвы два "золота". Спортсменка завоевала победу на обе руки в весе до 60 килограммов. Богдана опередила еще одну представительницу Украины и соперницу из России.

С таким темпом украинский гимн частенько будет звучать на международной арене в честь талантливой Лехман.



Богдана Лехман – призер чемпионата мира / Фото из фейсбука Таи Лехман

Богдана Лехман / Фото из фейсбука Таи Лехман