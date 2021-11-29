Чергова медаль українки

Юна українська спортсменка знову підійнялась на п'єдестал. Цього разу вже на чемпіонаті світу.

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Богдана Лехман із Закарпаття розташувалась на подіумі між двома представницями Казахстану.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня українка стала чемпіонкою Європи з армспорту на обидві руки. Тоді Лехман привезла з Литви два "золота". Спортсменка виборола звитягу на обидві руки у вазі до 60 кілограмів. Богдана випередила ще одну представницю України та суперницю з Росії.

З таким темпом український гімн частенько лунатиме на міжнародній арені на честь талановитої Лехман.



Богдана Лехман – призерка чемпіонату світу / Фото з фейсбуку Таї Лехман



Богдана Лехман / Фото з фейсбуку Таї Лехман