Внешние факторы внесли коррективы

Теннисистки не смогли закончить встречу из-за погодных коррективов. После второго сета, который взяла украинка, матч был приостановлен из-за резкого наступления темноты, пишет 24 канал.

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Это не позволило девушкам определить победительницу поединка и участницу 1/8 финала турнира в Великобритании.

Организаторы соревнований перенесли игру на 21 июня. Ориентировочное время возобновления встречи в 14.30.

Победительница этого матча сыграет против триумфатора дуэли Жил Белен Тайхманн – Гарриет Дарт.

Как развивался матч

Стартовый гейм остался за украинкой. Дальше теннисистки показывать на британском корте ровную игру. Костюк смог навязать чемпионке Ролан Гаррос свой теннис, но ключевым в первом сете стал пятый гейм. Марта отыграла четыре брейк-пойнта. Лишь по пятому Крейчикова смогла взять гейм – 2:3.

Дальше украинка пыталась отыграться, но даже два выигранных гейма на своей подаче не помогли ей взять первый сет – 4:6 по Барборе.

Что не скажешь о второй партии. Снова 19-летняя теннисистка из Украины записала в свой актив первый гейм, но чешка не опустила руки. Девушки снова сделали счет равный 3:3. Правда, дальше все гейма были за Костюк. Марта взяла три подряд гейма – 6:3. Но сравнила цифры по сетам в поединке – 1:1.