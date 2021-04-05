У неділю, 4 квітня, українська важкоатлетка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кілограм, виборола три золоті нагороди на чемпіонаті Європи, що триває у Москві. Українці не було рівних в ривку (95 кг) та поштовху (113 кг).

У підсумку вона набрала 208 кілограм та стала абсолютною чемпіонкою Європи. Срібну нагороду виборола російська спортсменка Світлана Єршова, а бронзову – Ніне Стеркс з Бельгії. Дивіться також Україна – Японія: чому Цуренко та Козлова опинились поза заявкою збірної Серед чоловіків переміг Ангел Русев з Болгарії – 258 кілограм (111+147), залишивши другим румуна Валентина Янку – 248 кілограм (108+140), третім – українця Дмитра Вороновського – 247 кілограм (110+137). Окрім того, українка Ангеліна Ломачинська здобула бронзову нагороду в ривку у ваговій категорії до 45 кілограм. Що відомо про досягнення Конотоп Це перше золото Конотоп на дорослому рівні, вона дебютувала на дорослому Євро у 2021 році. До того ж це олімпійська вагова категорія, тому результат українки буде зарахований в олімпійську кваліфікацію.

Результат 208 кілограм – найкращий в кар'єрі Конотоп у ваговій категорії до 55 кілограм, її попередній рекорд на міжнародних змаганнях становив 202 кг на Кубку світу в Досі-2019.

Також це перша золота нагорода збірної України на турнірі і перше золото для жіночої української важкої атлетики з 2016 року, коли чемпіонкою Європи у вазі до 75 кілограм стала Ірина Деха. Результати чемпіонату Європи-2021 з важкої атлетики