Украинка Калинина уничтожила вторую ракетку России на старте турнира в Москве
19 октября 2021 , 08:13Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в первом круге турнира серии WTA500 в Москве стартовала с победы над второй ракеткой России Дарьей Касаткиной.
Ангелина Калинина – Дарья Касаткина 6:2, 6:3
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За полтора часа на корте украинка один раз подала навылет, реализовала 8 брейкпоинтов из 15-ти, допустив 6 "двойных". Россиянка сделала 1 эйс, 4 брейка и трижды ошиблась при подаче.
Это была вторая очная встреча теннисисток – Ангелине удалось взять реванш за поражение в 2015 году.
- В следующем раунде Калинина сыграет против победительницы матча между Онс Жабер и Екатериной Александровой.