Как Фельфнер боролся за медаль

В финал отобрались 12 лучших атлетов по итогу квалификации. Фельфнер вышел в финал со вторым результатом – 77,15 метра.

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В соревнованиях за медали украинец не смог повторить квалификационный результат, который обеспечил бы ему "золото", но все равно удержался на второй позиции.

У спортсменов было по шесть попыток, из которых в зачет шла лучшая. Медаль Артур обеспечил уже в первой попытке. Финал он начал с 76,31 метра и в дальнейшем сумел превзойти этот результат лишь в четвертой попытке, где прибавил всего один миллиметр. Результата 76,32 ему хватило для "серебра".

Эта медаль стала его дебютной на мировых первенствах. А для Украины – первой на чемпионатах мира U20 за 15 лет. Последний раз мужскую награду в метании копья на таком уровне завоевывал Роман Авраменко – в 2006 году. Среди женщин "золото" в этой дисциплине в 2018 году выиграла украинка Алина Шух.

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