Самое интересное, что сама волейболистка в том поединке на площадку так и не вышла. Дело в том, что во время трансляции по телевидению в кадр попала Юлия, которая очень активно и эмоционально вела себя среди запасных.

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Это не осталось незамеченным в социальных сетях и через несколько дней видеоролик с ее зажигательными танцами стал стремительно набирать число просмотров. В результате на данный момент количество людей, посмотревших это видео, уже приблизилось к цифре 30 миллионов.

Герасимова рассказала, кому же был назначен эмоциональный танец:

Нашим девочкам, которые находились на площадке и ждали решения арбитров. На тот момент судьи длительное время просматривали видеоповтор и никак не могли вынести вердикт. Хотелось поддержать девочек и подбодрить.

"Мне всегда хочется добавить немного позитива партнерам, пошутить, поднять настроение. Так что здесь не было ничего наигранного. А то, что именно в этот момент меня показывают в эфире, я не знала", – рассказала Герасимова.

Полное видео с украинкой Герасимовой

Что известно о Юлии Герасимовой