Найцікавіше, що сама волейболістка в тому поєдинку на майданчик так ы не вийшла. Справа в тому, що під час трансляції по телебаченню в кадр потрапила Юлія, яка дуже активно та емоційно поводилася серед запасних.
Дивіться також Влаштувала запальні танці: як українська волейболістка "підірвала" TikTok – відео
Це не залишилося непоміченим у соціальних мережах і через декілька днів відеоролик із її запальними танцями став стрімко набирати число переглядів. В результаті на даний момент кількість людей, які подивилися це відео, вже наблизилося до цифри 30 мільйонів.
Герасимова розповіла, кому ж був призначений емоційний танець:
Нашим дівчаткам, які перебували на майданчику та чекали на рішення арбітрів. На той момент судді тривалий час переглядали відеоповтор і ніяк не могли винести вердикт. Хотілося підтримати дівчаток і підбадьорити.
"Мені завжди хочеться додати трохи позитиву партнерам, пожартувати, підняти настрій. Тож тут не було нічого награного. А те, що саме в цей момент мене показують в ефірі, я не знала", – розповіла Герасимова.
Повне відео з українкою Герасимовою
Що відомо про Юлію Герасимову
- 32-річна волейболістка родом з Одеси. Герасимова виступає на позиції центральної блокуючої.
- У 2021-му доєдналася до дніпропетровського Прометея.
- У складі національної збірної стала переможницею Євроліги 2017 року. Юлія є учасницею трьох чемпіонатів Європи.