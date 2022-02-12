Найцікавіше, що сама волейболістка в тому поєдинку на майданчик так ы не вийшла. Справа в тому, що під час трансляції по телебаченню в кадр потрапила Юлія, яка дуже активно та емоційно поводилася серед запасних.

Дивіться також Влаштувала запальні танці: як українська волейболістка "підірвала" TikTok – відео

Це не залишилося непоміченим у соціальних мережах і через декілька днів відеоролик із її запальними танцями став стрімко набирати число переглядів. В результаті на даний момент кількість людей, які подивилися це відео, вже наблизилося до цифри 30 мільйонів.

Герасимова розповіла, кому ж був призначений емоційний танець:

Нашим дівчаткам, які перебували на майданчику та чекали на рішення арбітрів. На той момент судді тривалий час переглядали відеоповтор і ніяк не могли винести вердикт. Хотілося підтримати дівчаток і підбадьорити.

"Мені завжди хочеться додати трохи позитиву партнерам, пожартувати, підняти настрій. Тож тут не було нічого награного. А те, що саме в цей момент мене показують в ефірі, я не знала", – розповіла Герасимова.

Повне відео з українкою Герасимовою

Що відомо про Юлію Герасимову