Соревнования в Юджине стали первыми после Олимпийских игр в Токио. Однако три призера Олимпиады-2020 на этап не приехали. Россиянке Марии Ласицкене не выдали визу в США, австралийка Николь Макдермотт отказалась от соревнований. Украинка Ярослава Магучих тоже оказалась без американской визы (но она на нее и не подавалась).

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Поэтому Украину на соревнованиях представляли Юлия Левченко и Ирина Геращенко, которые были финалистками Олимпиады-2020. И именно они в паре с полькой Камилой Личвинко и американкой Вашти Каннингем были фаворитками в этой дисциплине.

Так и случилось. Все четыре легко преодолели первые высоты. Поэтому после прыжка на 1,9 метра, их осталось только пятеро. К четырем фавориткам добавилась американка Рейчел Маккой.

Но высота 1,93 метра покорилась лишь двум – Геращенко и Каннингем, которые продолжили борьбу за победу. Далее – 1,96 метра. Геращенко берет с первой попытки. Каниннгем это не удается, поэтому она сразу переходит к 1,98 метра. Эту высоту каждая из девушек взяла со второй попытки. А вот 2-метровую высоту никто из них преодолеть не сумел.

В отличие от Олимпиады, где среди мужчин решили сразу двум спортсменам отдать золотые награды, на этот раз организаторы применили правило "перепрыгивания", когда каждая из спортсменок должна была прыгать по очереди до ошибки соперницы (по аналогии с серией пенальти в футболе). Геращенко и Каннингем сделали по шесть прыжков. Решающим стал прыжок на 1,94 метра – Геращенко взяла эту высоту с первой попытки, а американка так и не смогла.

Зато третье место досталось Личвинко лишь из-за того, что она использовала меньше попыток. Поэтому и обошла украинку Левченко в борьбе за место на подиуме.