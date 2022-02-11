Украинка Джима из-за промаха потеряла медаль Олимпиады

На Олимпийских играх в Пекине продолжили играть медали в биатлоне. В пятницу, 11 февраля, состоялась женская спринтерская гонка. Украинка Юлия Джима досадно потеряла награду из-за одного промаха на стрельбе.

Борьба за медали

Олимпийской чемпионкой Пекина стала норвежка Марте Олсбю. Она продемонстрировала отличную стрельбу и быструю работу по ходу, сообщает 24 канал.

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Для Олсбю это третья награда на Олимпиаде-2022. Марте завоевала "золото" в смешанной эстафете и "бронзу" – в индивидуальной гонке.

В день спринта на стрельбище был штиль, поэтому биатлонистки могли удачно стрелять. В итоге шведка Эльвира Эберг не допустила ни одну ошибку и добыла "серебро".

Бронзовая награда досталась итальянке Доротеи Вирер, также чисто отстрелявшейся. Она проиграла Эберг 7 секунд и 37 – Олсбю.

Как выступили украинки

К сожалению, сборная Украины смогла выставить на спринт только троих биатлонисток. Причина в том, что Дарья Блашко и Елена Белосюк попали на самоизоляцию в Пекине

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В то же время, Олимпиаду покинула Валентина Семеренко, которую заменила Анастасия Меркушина. Именно Меркушина вместе с Юлией Джимой и Ириной Петренко представляла Украину.

Лидер нашей команды Юлия Джима уверенно преодолевала дистанцию ​​и потенциально шла к медали. Но на втором огневом рубеже она допустила один промах и была вынуждена пробежать штрафной круг.

Поэтому Юлия потеряла шанс побороться за награды и заняла 8-ю строчку.

Что касается Меркушиной и Петренко, то биатлонистки не смогли попасть в топ-20. Меркушина с одним штрафным кругом продемонстрировала лучший результат сезона – 24 место.

Ирина Петренко допустила две ошибки и заняла 40-е место.

Результаты женского спринта на Олимпийских играх

1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия, 0+0) 20:44.3

2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0)+30.9

3. Доротея Вирер (Италия, 0+0)+37.2

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8. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1:07.5

24. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +1:47.3

40. Ирина Петренко (Украина, 2+0) +2:27.4

Уже 12 февраля состоится мужская спринтерская гонка. По результатам спринтов мужчины и женщины 13 февраля будут соревноваться в гонке преследования.