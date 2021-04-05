28-летняя Яна Беломоина получила первую золотую награду в маунтинбайке в 2021 году. Произошло это в итальянской Вероне.

Победа украинки в Италии

В итальянской Вероне состоялась международная гонка Verona MTB International. Украинской спортсменке не было равных.

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Четырехкратная чемпионка мира опередила представительниц Италии и Чехии, занявших второе и третье места соответственно. 28-летняя Яна Беломоина выиграла свою первую золотую медаль в этом 2021 году. Спортсменка осталась довольна своим выступлением.

Первая победа в 2021 году! Просто счастлива, что мои ноги сегодня были очень хороши,

– написала спортсменка.

Что известно о Яне Беломоиной? Четырехкратная призерка чемпионата мира. В 2014 году праздновала победу на Кубке мира среди женщин до 23 лет по кросс-кантри. Дважды поднималась на пьедестал на чемпионатах Европы (2013, 2017).

Интересно, что две недели назад в Австрии Беломоина уже поднималась на пьедестал на соревнованиях Kamptal-Klassik-Trophy (25,5 километра). Украинка заняла второе место (1:28.51). От первого места ее отделили 2 минуты 24 секунды. Тогда победу праздновала спортсменка из Австрии Мона Миттервальнер (1:26.27).