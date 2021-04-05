28-річна Яна Беломоїна здобула першу золоту нагороду у маунтінбайку у 2021 році. Сталось це у італійській Вероні.

Перемога українки в Італії

У італійській Вероні відбувся міжнародна гонка Verona MTB International. Українській спортсменці не було рівних.

Оце так Українка Конотоп виграла три "золота" на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві

Чотириразова чемпіонка світу випередила представниць Італії та Чехії, які посіли друге та третє місця відповідно. 28-річна Яна Беломоїна виграла свою першу золоту медаль у цьому 2021 році. Спортсменка залишилась задоволена своїм виступом.

Перша перемога в 2021 році! Просто щаслива, що мої ноги сьогодні були дуже хороші,

– написала спортсменка.

Що відомо про Яну Беломоїну? Чотириразова призерка чемпіонату світу. У 2014 році святкувала перемогу на Кубку світу серед жінок до 23 років з крос-кантрі. Двічі підіймалась на п'єдестал на чемпіонатах Європи (2013, 2017).

Цікаво, що два тижні тому в Австрії Беломоїна вже підіймалась на п'єдестал на змаганнях Kamptal-Klassik-Trophy (25.5 км). Українка посіла другу сходинку з часом (1:28.51). Від першого місця її відділили 2 хвилини 24 секунди. Тоді звитягу святкувала спортсменка з Австрії Мона Міттервальнер (1:26.27).