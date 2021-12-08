Украинка Байло стала чемпионкой мира по прыжкам в воду среди юниоров
Источник:24 канал
Украинская прыгунья в воду Ксения Байло выиграла золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Киеве. 16-летняя Байло завоевала пятое "золото" Украины на ЧМ-2021 в Киеве.
Байло завоевала уже третью медаль на мировом первенстве. Все награды украинка выиграла в прыжках с разной высоты.
Стоящее Середа и Аванесов принесли Украине четвертое "золото" чемпионата мира по прыжкам в воду
На пути к финалу Ксения была лучшей в квалификации. В финале чемпионата мира Байло получила наивысшую оценку за все три прыжка.
Это позволило украинке одержать убедительную победу в финале.
Результаты юниорского ЧМ-2021 по прыжкам в воду (3 метра, трамплин)
1. Ксения Байло (Украина) – 390.15
2. Иоганна Краус – Германия) – 367.00
3. Элиза Пиццини – Италия) – 341.25
Как Украина выступает на ЧМ-2021
На юниорском чемпионате мира в Киеве сборная Украины завоевала уже 8 медалей – 5 "золотых", 2 "серебряные" и 1 "бронзовую".
Золотые награды Украине принесли:
- Ксения Байло (10-метровая вышка, одиночный турнир и 3-метровый трамплин, одиночный турнир);
- Даниил Коновалов (3-метровый трамплин, одиночный турнир);
- Алексей Середа (10-метровая вышка, одиночный турнир);
- Алексей Середа/Даниил Аванесов (10-метровая вышка, синхронные прыжки).
Алексей Середа также завоевал "серебро" в соревнованиях с 3-метрового трамплина.
Еще одну серебряную награду в прыжках с 3-метрового трамплина получили Даниил Коновалов и Богдан Чижовский.
Единственную "бронзу" для Украины принесла Ксения Байло в прыжках с трамплина (1 метр).