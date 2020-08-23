Українська атлетка Анна Рижикова здобула срібну нагороду на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі (Швеція). Рижикова фінішувала другою в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Уже на першому для себе етапі Діамантової ліги Рижикова змогла потрапити на п'єдестал пошани. Про це повідомляє 24 канал.

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Результат українки

Анна Рижикова пробігла дистанцію за 55.19 секунди, що дозволило на фініші опинитися на другому місці. Рижикова поступилася нідерландці Фемке Бол.

Результати:

Фемке Бол (Нідерланди) – 54.68 Анна Рижикова (Україна) – 55.19 Амелі Єл (Норвегія) – 55.92