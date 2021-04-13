Украинка признана лучшей по результатам голосования, которое проводилось среди тренеров клубов Евролиги, представителей СМИ и болельщиков.

Примечательно Фенербахче завершил сезон без поражений, Ягупова поразила Турцию

Ягупова заняла первое место во всех трех группах респондентов.

Статистика Ягуповой

В Евролиге сезона-2020/2021 украинская баскетболистка в среднем приносит Фенербахче 20.6 очка, делает 7.6 подбора, 4.4 передачи и 2.0 перехвата.

Ягупова является лидером турнира по рейтингу эффективности и топ-скорером лиги.

Фенербахче Алины выиграл группу В, в которой получил 5 побед в 6 матчах. Стамбульцы в четвертьфинале прошли турецкий клуб Галатасарай (91:74, 61:71).

В первом матче 1/4 финала Ягупова продемонстрировала второй лучший показатель сезона по результативности, набрав 32 очка.

В полуфинале Фенербахче сыграет против российского УГМК. Финал четырех состоится в Стамбуле.