Украинка признана лучшей по результатам голосования, которое проводилось среди тренеров клубов Евролиги, представителей СМИ и болельщиков.
Примечательно Фенербахче завершил сезон без поражений, Ягупова поразила Турцию
Ягупова заняла первое место во всех трех группах респондентов.
Статистика Ягуповой
В Евролиге сезона-2020/2021 украинская баскетболистка в среднем приносит Фенербахче 20.6 очка, делает 7.6 подбора, 4.4 передачи и 2.0 перехвата.
Ягупова является лидером турнира по рейтингу эффективности и топ-скорером лиги.
Фенербахче Алины выиграл группу В, в которой получил 5 побед в 6 матчах. Стамбульцы в четвертьфинале прошли турецкий клуб Галатасарай (91:74, 61:71).
В первом матче 1/4 финала Ягупова продемонстрировала второй лучший показатель сезона по результативности, набрав 32 очка.
В полуфинале Фенербахче сыграет против российского УГМК. Финал четырех состоится в Стамбуле.