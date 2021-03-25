Фенербахче 24 марта победил Хатай. Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова разорвала турецкий чемпионат своей игрой в сезоне.

На протяжении всего поединка Фенербахче контролировал ход игры на площадке, а в последней четверти уничтожили соперниц. Алина Ягупова помогла хозяевам завершить сезон без единого поражения.

Вот так Украинская баскетболистка разорвала Европу зрелищной игрой: видео

Фенербахче – Хатай 92:62 (27:14, 24:20, 13:19, 28:9)

Свое время в матче получила одна из лидеров команды украинская баскетболистка Ягупова. Украинка провела на паркете 30 минут 5 секунд, за это время она набрала 20 очков, сделал 5 подборов и такое же количество передач. Также трижды теряла мяч, сделала 1 перехват и 1 персональный фол.

Капитан сборной Украины стала второй лучшей баскетболисткой матча в составе Фенербахче. А в целом по эффективности в составах обоих клубов стала третьей.

Эта победа стала для турецкого гранда 26-й в 26 поединках. Клуб украинки не потерпел ни одного поражения в сезоне и завершил чемпионат на первом месте. Ягупова стала одной из лучших баскетболисток сезона в регулярном чемпионате.