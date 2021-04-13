Українку визнано найкращою за результатами голосування, яке проводилося серед тренерів клубів Євроліги, представників ЗМІ та фанів.
Варте уваги Фенербахче завершив сезон без поразок, Ягупова вразила Туреччину
Ягупова посіла перше місце у всіх трьох групах респондентів.
Статистика Ягупової
У Євролізі сезону-2020/2021 українська баскетболістка у середньому приносить Фенербахче 20.6 очка, робить 7.6 підбирання, 4.4 передачі та 2.0 перехоплення.
Ягупова є лідеркою турніру за рейтингом ефективності та топ-скорером ліги.
Фенербахче Аліни виграв групу В, в якій здобув 5 перемог у 6 матчах. Стамбульці у чвертьфіналі пройшли турецький клуб Галатасарай (91:74, 61:71).
У першому матчі 1/4 фіналу Ягупова продемонструвала другий найкращий показник сезону за результативністю, набравши 32 очка.
У півфіналі Фенербахче зіграє проти російського УГМК. Фінал чотирьох відбудеться у Стамбулі