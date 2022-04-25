Ференцварош – Уйпешт 2:1

Голи: Токмак Нгуєн, 19, Балінт Вечеї, 38 – Буду Зівзівадзе, 6 (пен)

Команда Зубкова набрала 62 очки та за 4 тури до закінчення чемпіонату стала недосяжною для переслідувачів, повідомляє 24 канал.

До речі Росія як країна для мене не існує, – Блохін про злочини окупантів

Це чемпіонство стало для Ференцвароша 4-м поспіль та 33-м в історії клубу. 3 попередні титули угорській команді приніс український тренер Сергій Ребров. Зараз клуб очолює росіянин Станіслав Черчесов.

Олександр Зубков: кар'єра