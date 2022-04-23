Блохин подчеркнул, что не собирается покидать Украину. Он отметил, что будет в Киеве до последнего.
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"Никогда не собирался никуда ехать, я здесь родился. Случившееся не вписывается ни в какие рамки. Когда надо мной летают снаряды, а буквально в 200 метрах сгорает дом, то понимаешь, что в этой жизни что-то происходит неправильно.
Я считаю, что агрессию России, которая сейчас происходит в Украине, нужно заканчивать. Думаю, что мы победим в этой борьбе. Жизнь изменилась очень серьезно. И не только у меня, а, пожалуй, у всех людей. Я сказал, что никуда не уеду и буду здесь. И никогда не покину свой город", – сказал легендарный футболист.
Специалист не сомневается в том, что Украине удастся победить оккупантов, а затем отстроить свои города.
Наверное, россияне для меня есть. Но Россия как страна – нет. Потому что эта агрессия для меня неприемлема ни при каких условиях. Думаю, что мы победим, иначе не может быть,
– подчеркнул Блохин.
"То, что мы возродимся – это сто процентов. А потом возродится и футбол. Я не представляю, чтобы в Киеве и нашей стране не было футбола. Будет страна, будет футбол, будет жизнь и все будет хорошо, я в это верю. Наша страна никуда не денется, я даже такого не представляю", – добавил экс-игрок.
Карьера Блохина в Динамо
- Олег Блохин возглавил Динамо в сентябре 2012 года, сменив на этом посту Юрия Семина. За время работы с киевлянами Динамо впервые в истории опустилось ниже второго места в УПЛ, заняв третью позицию.
- Динамо не смогло выиграть ни одного трофея, а сам Блохин установил антирекорд по количеству поражений "бело-синих" в Премьер-лиге – 12 фиаско в 44 матчах.
- После поражения в апреле 2014 года от Шахтера (0:2), Блохин был уволен с поста главного тренера Динамо.
- В настоящее время специалист занимает должность сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола в УАФ.