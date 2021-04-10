Балканы – Таврия 0:2
Голы: Богданов, 6, Белоконь, 86
Смотрите также Британцы возлагают цветы в память о принце Филиппе: дворец просит этого не делать
Голами отметились Богданов и Белоконь. Матч команда доигрывала в меньшинстве, так как на 65-й минуте с поля был удален Шевченко.
Что известно о смерти принца Филиппа
- Супруг британской королевы Елизаветы II умер утром 9 апреля 2021 года. Причина неизвестна.
- Королевская семья отреагировала на потерю мужа, отца и дедушки.
- Похороны принца Филиппа, скорее всего, не будут государственными, а военными, по желанию покойника.
- Память герцога почтили принц Гарри и Меган Маркл.