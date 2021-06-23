Дебютный гол украинца

Борис Тащи вышел в стартовом составе Пхохан Стилерс. Уже на 11-й минуте украинский полузащитник вывел команду вперед.

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Тащи откликнулся на передачу с правого фланга и головой пробил мимо голкипера – 1:0. Для украинца этот результативный удар стал дебютным в азиатской Лиге чемпионов. До этого 27-летний футболист забивал только в Кей-лиге.

Тащи провел на поле 67 минут. Уже после его замены Пхохан Стилерс удвоил преимущество и установил окончательный счет матча 2:0. Благодаря этой победе клуб Тащи вышел в лидеры группе G азиатской Лиги чемпионов.

Футболист перешел в Пхохан Стилерс в начале марта 2021 года, покинув немецкий Санкт-Паули. В сезоне 2020/2021 сыграл за новый клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал такое же количество ассистов.

Его соглашение с командой рассчитано до конца декабря 2021 года.

Видео гола Тащи