Дебютний гол українця

Борис Тащі вийшов у стартовому складі Пхохан Стілерс. Вже на 11-й хвилині український півзахисник вивів команду вперед.

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Тащі відгукнувся на передачу з правого флангу та головою проби повз голкіпера – 1:0. Для українця цей результативний удар став дебютним в азійській Лізі чемпіонів. До цього 27-річний футболіст забивав лише у Кей-лізі.

Тащі провів на полі 67 хвилин. Вже після його заміни Пхохан Стілерс подвоїв перевагу та встановив остаточний рахунок матчу 2:0. Завдяки цій перемозі клуб Тащі вийшов у лідери групі G азійської Ліги чемпіонів.

Футболіст перейшов у Пхохан Стілерс на початку березня 2021 року, покинувши німецький Санкт-Паулі. У сезоні-2020/2021 зіграв за новий клуб 17 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав таку ж кількість асистів.

Його угода з командою розрахована до кінця грудня 2021 року.\

Відео голу Тащі