Украинец всухую победил россиянина и завоевал "золото" Кубка президента ISSF: видео

Вице-чемпион Олимпийских игр-2016 Сергей Кулиш принес Украине еще одно золото на Кубке президента Международной федерации стрельбы (ISSF). Украинец одержал феерическую победу.

Разгромная победа

Украинский спортсмен победил в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров.

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Интересно, в квалификации Кулиш занял лишь 12 место, набрав 585 очков. Во втором раунде ему удалось существенно улучшить свои позиции, в полуфинал он попал на четвертом месте.

С каждым разом украинец улучшал свое выступление, в полуфинале Кулиш показал второй результат.

За первенство Сергей соперничал с представителем России. Украинец феерически обыграл своего соперника Сергея Каменского в последних пяти выстрелах стоя – 10:0 (по два за каждый выстрел, который был более меткий, чем у оппонента).

Бронзовым призером стал хорват Миран Маричич.

Видео "золотого" финала Сергея Кулиша