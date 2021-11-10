Разгромная победа
Украинский спортсмен победил в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров.
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Интересно, в квалификации Кулиш занял лишь 12 место, набрав 585 очков. Во втором раунде ему удалось существенно улучшить свои позиции, в полуфинал он попал на четвертом месте.
С каждым разом украинец улучшал свое выступление, в полуфинале Кулиш показал второй результат.
За первенство Сергей соперничал с представителем России. Украинец феерически обыграл своего соперника Сергея Каменского в последних пяти выстрелах стоя – 10:0 (по два за каждый выстрел, который был более меткий, чем у оппонента).
Бронзовым призером стал хорват Миран Маричич.
Видео "золотого" финала Сергея Кулиша
- Кроме медалей, все чемпионы турнира, в том числе украинцы Елена Костевич и Сергей Кулиш, получили награду "Золотая мишень".
- Ранее Елена Костевич стала лучшей в Польше на неофициальном чемпионате мира по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Спортсменка завоевала золотую награду.