27-летний нацгвардеец Андрей Бойко получил первенство на Кубке мира по пауэрлифтингу. Кроме этого, украинец установил мировой рекорд и стал сильнейшим военным врачом в мире.

На соревнованиях Андрей Бойко выполнил 3 упражнения, среди которых – присед, жим лежа и становая тяга. Об этом сообщает 24 канал.

К слову 9-летний Кирилл Охрименко установил рекорд Украины по отжиманию на одной руке

В своей весовой категории 82 килограмма, он собрал сумму из всех упражнений – 670 кг и занял 1 место.



Андрей Бойко / Фото Нацгвардии

В воинской части, где Бойко возглавляет медицинский пункт, потрясены. О том, что коллега поехал устанавливать мировой рекорд, не знали.

"Мы знаем, что он занимается пауэрлифтингом, но относительно соревнований, то он не говорил. А когда он рассказал, конечно, его все поздравляли. Это для нас честь и гордость, что у нас служит такой офицер, кроме безупречного выполнения своих обязанностей еще и может завоевывать такие почетные места на спортивных соревнованиях", – сказала пресс-офицер воинской части Нацгвардии Алина Кобец.

Что известно об Андрее Бойко

27-летний Андрей Бойко родом из Херсона. Сейчас служит в Национальной гвардии Украины, является военным врачом. Был в зоне боевых действий на Донбассе.



Андрей Бойко служит в рядах Нацгвардии / Фото Нацгвардии

Спортивная подготовка очень помогает в его нелегкой службе.

Спорт и медицину для меня очень легко сочетать, потому что два дела мне очень нравятся,

– сказал военный.

Спортом занимается с детства, а вот пауэрлифтингом увлекся только 5 лет назад. Хотел быть похожим на своего кумира, украинского пауэрлифтера Александра Кочу. Впечатляющий результат достиг за короткое время.

"Здесь не просто сила главное. Здесь главное правильно построить технику. Потому что если просто есть глупая сила и делать какие-то упражнения, то это может привести к различным травмам", – объяснил военный медик.