27-річний нацгвардієць Андрій Бойко здобув першість на Кубку світу з паверліфтингу. Окрім цього, українець встановив світовий рекорд та став найсильнішим військовим лікарем у світі.

На змаганнях Андрій Бойко виконав 3 вправи, серед яких – присід, жим лежачи та станова тяга. Про це повідомляє 24 канал.

До слова 9-річний Кирило Охріменко встановив рекорд України з відтискання на одній руці

У своїй ваговій категорії 82 кілограми, він зібрав суму з усіх вправ – 670 кілограмів та посів 1 місце.



Андрій Бойко / Фото Нацгвардії

У військовій частині, де Бойко очолює медичний пункт, приголомшені. Про те, що колега поїхав встановлювати світовий рекорд, не знали.

"Ми знаємо що він займається паверліфтингом, але щодо змагань, то він не казав. А коли він розповів, звісно, його всі вітали. Це для нас честь та гордість, що в нас служить такий офіцер, який крім бездоганного виконання свої обов'язків, ще й може завойовувати такі почесні місця на спортивних змаганнях", – сказала пресофіцерка військової частини Нацгвардії Аліна Кобець.

Що відомо про Андрія Бойка

27-річний Андрій Бойко родом з Херсону. Зараз служить у Національній гвардії України, є військовим лікарем. Був у зоні бойових дій на Донбасі.



Андрій Бойко служить у лавах Нацгвардії / Фото Нацгвардії

Спортивна підготовка дуже допомагає в його нелегкій службі.

Спорт і медицину для мене дуже легко поєднувати, бо дві справи мені дуже подобаються,

– сказав військовий.

Спортом займається з дитинства, а от паверліфтингом захопився тільки 5 років тому. Хотів бути схожим на свого кумира, українського паверліфтера Олександра Кочу. Вражаючий результат досяг за короткий час.

"Тут не просто сила головне. Тут головне правильно побудувати техніку. Бо, якщо просто є дурна сила і робити якісь вправи, то це може призвести до різних травм", – пояснив військовий медик.