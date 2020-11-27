9-летний школьник Кирилл Охрименко установил рекорд Украины по отжиманию на одной руке. За одну минуту мальчик сделал это 48 раз.

Чтобы установить этот рекорд, Кирилл Охрименко готовился более года. Он ежедневно повторял єто упражнение. Об этом сообщила руководитель в Национальном реестре рекордов Лана Ветрова.

Сначала ожидалось, что он выполнит 45 отжиманий на одной руке. Но за 60 секунд Кирилл Охрименко совершил 48 удачных отжиманий.

Стоит добавить, что попытка установить такой рекорд в категории "Взрослые" в свое время закончилась неудачей.

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Кирилл Охрименко занимается бразильским джиу-джитсу с 5 лет в Международной Академии "A-Force" и уже стал трехкратным чемпионом Украины по этому виду спорта. Отец, старший брат и две сестры Кирилла также занимаются борьбой, мама занимается фитнесом.