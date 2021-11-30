29-летний футболист отдал 12 голевых передач, опередив на 2 паса Павла Нехайчика из БАТЭ.

К слову Бразильский легионер Шахтера неожиданно заговорил об украинском гражданстве.

На счету Бацулы также 2 гола в 27 матчах Высшей лиги Беларуси. Еще два ассиста украинец отдал в двух кубковых поединках.

К слову, в топ-20 ассистентов вошли украинский хавбек Гомеля Александр Батищев (7 передач) и Юрий Габовда из Торпедо-БелАЗ (6 пасов).

Напомним. По итогам сезона золото белорусского первенства завоевал солигорский Шахтер, вторым стал барисовский БАТЭ, бронза – у минского Динамо.

Бацула перейдет в Ворсклу