29-летний футболист отдал 12 голевых передач, опередив на 2 паса Павла Нехайчика из БАТЭ.
К слову Бразильский легионер Шахтера неожиданно заговорил об украинском гражданстве.
На счету Бацулы также 2 гола в 27 матчах Высшей лиги Беларуси. Еще два ассиста украинец отдал в двух кубковых поединках.
К слову, в топ-20 ассистентов вошли украинский хавбек Гомеля Александр Батищев (7 передач) и Юрий Габовда из Торпедо-БелАЗ (6 пасов).
Бацула перейдет в Ворсклу
- В зимнее трансферное окно Бацула перейдет в полтавскую Ворсклу. Соглашение уже подписано.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.