29-річний футболіст віддав 12 гольових передач, випередивши на 2 паси Павла Нехайчика з БАТЕ.
До слова Бразильський легіонер Шахтаря несподівано заговорив про українське громадянство
На рахунку Бацули також 2 голи у 27-ми матчах Вищої ліги Білорусі. Ще два асисти українець віддав у двох кубкових поєдинках.
До слова, до топ-20 асистентів увійшли український хавбек Гомеля Олександр Батищев (7 передач) та Юрій Габовда з Торпедо-БелАЗ (6 пасів).
Бацула перейде у Ворсклу
- В зимове трансферне вікно Бацула перейде до полтавської Ворскли. Угоду вже підписано.
- Transfermarkt оцінює футболіста у 500 тисяч євро.