Главной причиной возможной смены паспорта футболист назвал лимит на легионеров в чемпионате Украины. Также бразилец думает о выступлениях за сборную Украины.

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Смена гражданства? Да. Я думал об этом. Это действительно хорошая идея, потому что в Украине есть лимит на количество легионеров. Сборная Украины? Я не знаю. Думаю об этом, но пока не знаю. Для меня не было никакого труда адаптироваться в Украине. Сложно не будет, поэтому какое бы я решение не принял, оно будет правильным. А правильные решения всегда принимать легко,

– заявил он.

Интересно! У Шахтера уже есть опыт натурализации своих бразильских игроков. Марлос в 2017-м и Жуниор Мораес в 2019 годах получили украинские паспорта и стали футболистами сборной Украины (26 и 11 матчей соответственно), забив по одному голу в сине-желтой футболке.

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