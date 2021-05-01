Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пьери (Италия) 6:2, 6:0

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За чуть больше часа матча Калинина оформила семь брейков и проиграла два гейма на собственной подаче.

Соперница Ангелины по титульному поединку также уже определилась. Это будет россиянка Камилла Рахимова. Для россиянки это будет вторая встреча с представительницей Украины за последние 11 дней. На позапрошлой неделе она проиграла Марте Костюк в первом круге турнира WTA в Стамбуле.

Отметим, что это уже девятая подряд победа для Калининой. На прошлой неделе она выиграла титул на турнире ITF W25 в Португалии.