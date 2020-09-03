3 вересня Сергій Стаховський у другому раунді грунтового челленджера в Остраві в особистому розряді зустрічався з німцем Матсом Мораїнгом. Матч завершився скандалом.

За рахунку 6:1, 6:7, 4:0 на користь Мораїнга Стаховський знявся з матчу з медичних причин, нібито через судоми, пише 24 канал.

Дивіться також: Залишилась лише Костюк: результати матчів усіх українок у другому колі US Open-2020

Скандальна ситуація

Насправді в четвертому геймі трапилася рідкісна ситуація. Суддя помилився, ведучи рахунок, записавши перший розіграш, виграний Стаховським, на користь Мораїнга. Відразу не помітивши помилки, гейм тривав ще чотири розіграші.

Коли Стаховський, продовжуючи грати по реальному рахунку, а не помилково, вказав, що арбітр напевно помилився, той відповів, що точно не пам'ятає порядок розіграшів, але рішення не змінить.

Стаховський викликав супервайзера, але він також не допоміг. Переглянути відео, як виявилося, заборонено правилами. Довгі переговори завершилися викликом лікаря і відмовою від продовження боротьби українцем.

Також 3 вересня Стаховському разом з шведом Робертом Ліндстедом належить зіграти в парному чвертьфіналі проти польського дуету Кароль Држевецькі / Шимон Валків.