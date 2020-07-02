В Киеве на шоу Sparta Boxing Promotions 31-летний Станислав Скороход (20-2, 17 КО) победил 24-летнего Владислава Танцюру (2-6, 1 КО). Из-за окровавленного лица соперника судья остановил бой.

Начиная уже с первого раунда было видно разницу в классе между боксерами. Скороход впервые боксировал на родной земле после двухлетней паузы, пишет 24 канал.

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Безумный Скороход

Соперник не мог никак подстроиться под быстрые атаки Скорохода. Удары Станислава были нацелены в голову соперника, но Танцюра не сдавался, выдерживая все яростные атаки соперника.

Количество попаданий от Скорохода была настолько велико, что лицо Танцюры полностью было окровавленным. В пятом раунде Скороходу удалось еще нанести несколько мощных ударов по оппоненту, поэтому рефери без раздумий же остановил избиение.