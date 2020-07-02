Українець Скороход безжально побив закривавленого суперника
У Києві на шоу Sparta Boxing Promotions 31-річний Станіслав Скороход (20-2, 17 КО) переміг 24-річного Владислава Танцюру (2-6, 1 КО). Через закривавлене обличчя суперника суддя зупинив бій.
Починаючи вже з першого раунду було видно різницю у класі між боксерами. Скороход вперше боксував на рідній землі після дворічної паузи, пише 24 канал.
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Шалений Скороход
Суперник ніяк не міг ніяк підлаштуватися під швидкі атаки Скорохода. Удари Станіслава були націлені у голову суперника, але Танцюра не здавався, витримуючи всі шалені атаки суперника.
Кількість влучень від Скорохода була настільки велика, що обличчя Танцюри повністю було закривавлене. У п'ятому раунді Скороход вдалось ще завдати декілька потужних ударів по опоненту, тому рефері без роздумів ж зупинив побиття.
- Скороход попередній бій в Україні закінчив поразкою від Арама Амірханяна в червні 2018 року. Це була друга невдача в професійній кар'єрі Станіслава. Потім боксер провів два бої в Канаді і обидва впевнено виграв. На цей час українець має в своєму активі 20 перемог (17 - нокаутом) і дві поразки.
- Танцюра дебютував в 2018 році і вже в другому поєдинку зазнав фіаско, давши зрозуміти, що побудувати велику кар'єру йому буде складно. Його послужний список складається з шести поразок при двох перемогах.