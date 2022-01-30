Украинец присоединился к победе

Марьян Швед получил место в стартовом составе Мехелена и отблагодарил тренера результативным действием на футбольном поле. Правый вингер принял участие в первом голе гостей, отдав ассист на Мрабти. Произошло это в начале второго тайма.

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Первая часть игры завершилась минимальным преимуществом в счете Стандарта (1:0). Казалось, что матч закончится мировой, но гол на 90-й минуте от Сторма принес Мехелену победу 1:2.

Швед провел на поле все 90 минут. Для Марьяна этот поединок стал 20-м в сезоне-2021/2022. За сыгранное время футболист забил 2 гола и сделал столько же ассистов.