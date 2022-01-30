Українець долучився до перемоги

Мар'ян Швед отримав місце у стартовому складі Мехелена та віддячив тренеру результативною дією на футбольному полі. Правий вінгер взяв участь у першому голі гостей, віддавши асист на Мрабті. Сталось це на початку другого тайму.

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Перша частина гри завершилась мінімальною перевагою у рахунку Стандарта (1:0). Здавалось, що матч закінчиться мировою, але гол на 90-й хвилині від Сторма приніс Мехелену перемогу 1:2.

Швед провів на полі усі 90 хвилин. Для Мар'яна цей поєдинок став 20-м у сезоні-2021/2022. За зіграний час футболіст забив 2 голи та зробив таку ж кількість асистів.