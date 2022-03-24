Украинец Шмуратко в тренировочной форме выступил на ЧМ и сорвал овации: щемящее видео

Украинским фигуристам удалось выбраться на чемпионат мира, принимаемый французским Монпелье. Иван Шмуратко своим выступлением сорвал овации трибун.

Яркое выступление после недель без тренировок

20-летний киевлянин представлял честь Украины в мужской одиночной программе фигурного катания. Иван Шмуратко сумел отлично выступить на чемпионате мира. Даже несколько недель без тренировок война в Украине не помешала фигуристу сорвать овации на арене, пишет 24 канал.

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Интересно, что Шмуратко удивил всех еще до начала своего выступления. Иван уехал на лед в черных брюках и тренировочной футболке.

К сожалению, во время выступления украинец однажды оказался на льду, но это не помешало ему попасть в финал с 22-м результатом.

В твиттере разлетелось выступление украинского фигуриста, а особенно теплый прием трибун. Весь зал во Франции стоя аплодировал Шмуратке. Также поддержать Ивана пришли его партнеры по сборной и тренеры.

После выступления фигурист попал в объятия своих земляков, поддерживавших спортсмена. Теперь Иван будет готовиться к произвольной программе.

Выступление Ивана Шмуратко на чемпионате мира: смотрите видео

Что известно об Иване Шмуратке