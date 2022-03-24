Яскравий виступ після тижнів без тренувань

20-річний киянин представляв честь України у чоловічій одиночній програмі фігурного катання. Іван Шмуратко зумів відмінно виступити на чемпіонаті світу. Навіть декілька тижнів без тренувань, війна в Україні не завадила фігуристу зірвати овації на арені, пише 24 канал.

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Цікаво, що Шмуратко здивував усіх ще до того, як почав свій виступ. Іван виїхав на лід у чорних штанах та тренувальній футболці.

На жаль, під час виступу українець таки одного разу опинився на льоду, але це не завадило йому потрапити у фінал із 22-м результатом.

У твітері розлетівся виступ українського фігуриста, а особиво теплий прийом трибун. Увесь зал у Франції стоячи аплодував Шмуратку. Також підтримати Івана прийшли його партнери по збірній та тренери.

Після виступу фігурист потрапив в обійми своїх земляків, які підтримували спортсмена. Тепер Іван готуватиметься до довільної програми.

Виступ Івана Шмуратка на чемпіонаті світу: дивіться відео

Що відомо про Івана Шмуратка