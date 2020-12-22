Греческий АЕК в поединке 13 тура чемпионата страны встречался на домашнем стадионе с Волосом.

АЕК – Волос 2:2

Голы: Танкович, 3, Ансарифард, 70 – Феррари, 16, Варда, 34

Удаление: Паулинью, 74, Шахов, 88 – Коломбо, 83

Украинец Дмитрий Чигринский вышел на поле в стартовом составе хозяев, а Евгений Шахов в начале второго тайма, пишет 24 канал.

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Счет на то время был 1:2. На 70-й минуте Карим Ансарифард выровнял положение, а еще через четыре минуты хозяева остались вдесятером. Вторую желтую карточку получил Паулинью.

На 85-й минуте Коломбо из Волоса вторым горчичником сравнял составы, но уже через три минуты Евгений Шахов получил прямую красную карточку и вновь оставил АЕК в меньшинстве.

Сама же встреча закончилась вничью – 2:2. Имея на счету 24 очка, АЕК находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Греции.

Удаление Шахова (смотрите на 07: 00)