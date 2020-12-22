Українець Шахов заробив пряму червону картку в матчі чемпіонату Греції: відео
Грецький АЕК в поєдинку 13 туру чемпіонату країни зустрічався на домашньому стадіоні з Волосом.
АЕК – Волос 2:2
Голи: Танковіч, 3, Ансаріфард, 70 – Феррарі, 16, Варда, 34
Вилучення: Паулінью, 74, Шахов, 88 – Коломбо, 83
Українець Дмитро Чигринський вийшов на поле в стартовому складі господарів, а Євген Шахов на початку другого тайму, пише 24 канал.
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Рахунок на той час був 1:2. На 70-й хвилині Карім Ансаріфард вирівняв становище, а ще через чотири хвилини господарі залишилися вдесятьох. Другу жовту картку отримав Паулінью.
На 85-й хвилині Коломбо з Волоса другим гірчичником зрівняв склади, але вже через три хвилини Євген Шахов отримав пряму червону картку і знову залишив АЕК в меншості.
Сама ж зустріч закінчилася внічию – 2:2. Маючи на рахунку 24 очки, АЕК перебуває на четвертій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Греції.
Вилучення Шахова (дивіться на 07:00)
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