Украинец Евгений Шахов вышел на поле в стартовом составе АЕКа в выездном поединке 20 тура чемпионата Греции против ОФИ.

Источник: 24 канал

На 43-й минуте наш соотечественник открыл счет в матче ударом головой, воспользовавшись передачей Жиги Лаци.

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Этот мяч стал третьим для Шахова за АЭК в нынешнем сезоне, причем забил он во втором поединке подряд.

Во втором тайме АЭК усилиями Танковича довел дело до уверенной победы – 2:0.

Другой украинский легионер хозяев, Дмитрий Чигринский, не попал в заявку на матч.

Евгений перешел в АЕК летом прошлого года в статусе свободного агента. Ориентировочная стоимость 30-летнего футболиста составляет 1,5 миллиона евро.