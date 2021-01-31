Главный пенальтист Ференцвароша Игорь Харатин не сумел реализовать 11-метровый удар в начале встречи. Команда Сергея Реброва сыграла вничью с Кишвардой.

Источник: 24 канал

В рамках 18 тура чемпионата Венгрии Ференцварош Сергея Реброва получил одно очко в матче против Кишварды (1:1). Игрок сборной Украины Игорь Харатин уже на старте поединка мог размочить нули на табло, но не судилось. Удар с пенальти от украинца стал легкой добычей для голкипера соперника. Харатин сыграл и на добивании, но снова вратарь сыграл идеально.

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Нереализованное преимущество

Перед перерывом гостям удалось открыть счет благодаря точному удару Елены на 40-й минуте. После отдыха Узуни сравнял счет. Встреча завершилась ничьей 1:1. Скорее всего, матч завершился бы с другими цифрами на табло, если бы Харатин реализовал 11-метровый удар.

На 78-й минуте Харатин пошел отдыхать на скамейку для запасных. Другой украинец Александр Зубков также вышел в старте и сыграл 63 минуты. В составе соперника тоже выступает украинский футболист Богдан Мельник, сыгравший весь поединок.

После ничьей Ференцварош продолжает лидировать в таблице – 43 очка. Кишварда с 28 пунктами замыкает тройку.

Видео, как Харатин не забил пенальти