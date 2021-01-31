Українець Шахов забив гол у своєму другому матчі поспіль за АЕК
Українець Євген Шахов вийшов на поле в стартовому складі АЕКа у виїзному поєдинку 20 туру чемпіонату Греції проти ОФІ.
Джерело: 24 канал
На 43-й хвилині наш співвітчизник відкрив рахунок в матчі ударом головою, скориставшись передачею Жигі Лаці.
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Цей м'яч став третім для Шахова за АЕК в нинішньому сезоні, причому забив він у другому поєдинку поспіль.
У другому таймі АЕК зусиллями Танковіча довів справу до впевненої перемоги – 2:0.
Інший український легіонер господарів, Дмитро Чигринський, не потрапив в заявку на матч.
- Євген перейшов в АЕК влітку минулого року в статусі вільного агента. Орієнтовна вартість 30-річного футболіста складає 1,5 мільйони євро.
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